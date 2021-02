Người dân TP HCM bức xúc trước tình trạng bắn pháo hoa tự phát

Hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, TP đã tổ chức 19 đoàn lãnh đạo đi thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và gia đình; 39 đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà cho 159 đơn vị và 594.665 lượt đối tượng diện chính sách có công, chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn, văn nghệ sĩ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các hộ dân phải di dời, giải tỏa để phục vụ các dự án…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng người lao động, công nhân, sinh viên ở lại TP dịp Tết đông hơn mọi năm. TP đã kịp thời quan tâm, chăm lo Tết đến từng đối tượng tại các khu nhà trọ, ký túc xá; đồng thời chăm lo chu đáo cho người dân tại các khu cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà. Tổng kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 là 1.025 tỉ đồng, tăng gần 12 tỉ đồng so với năm 2020 là 1.013 tỉ đồng.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước", TP đã tổ chức 13 đoàn do lãnh đạo TP thăm, tặng quà Tết cho đồng bào tại 35 tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn, hạn hán trong năm 2020… với số tiền 18,81 tỉ đồng.