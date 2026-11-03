HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân tiết lộ lý do bắt trượt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

Phùng Quang
|

Lực lượng truy bắt đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa- nơi phạm nhân Hồ Văn Tình kịp bỏ chạy ngay thời điểm bắt giữ phạm nhân Lưu Văn Toàn lúc 0h ngày 3/11.

Người dân lý giải vụ trốn Trại giam A2 và cuộc truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh 1.

Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 đối tượng trốn trại giam A2 đang bị truy lùng gắt gao.

Sáng 3/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đang tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong số 4 người trốn khỏi Trại giam A2.

Người dân lý giải vụ trốn Trại giam A2 và cuộc truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh 2.

Cảnh sát truy bắt phạm nhân tại khu vực rừng núi Cây Cày.

Trước đó, vào khoảng hơn 0h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực này.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, Lưu Văn Toàn và Hồ Văn Tình đi cùng nhau đến một nhà dân để xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài cảnh giới. Khi bị người dân phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, trên tuyến đường dẫn vào khu vực rừng Cây Cày, thôn Suối Cau xuất hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng. Khu vực này cách Trại giam A2 khoảng 6,8 km.

Người dân lý giải vụ trốn Trại giam A2 và cuộc truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh 3.

Nhiều xe cảnh sát xuất hiện tại khu vực.

Nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã được huy động đến hiện trường, tổ chức truy lùng ráo riết trên diện rộng. Công tác tìm kiếm có sự hỗ trợ dẫn đường của người dân địa phương.

Các tuyến đường xung quanh khu vực cũng được bố trí lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở chốt chặn, kiểm soát.

Người dân lý giải vụ trốn Trại giam A2 và cuộc truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh 4.

Các tuyến đường xung quanh khu vực được kiểm soát gắt gao.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Người dân lý giải vụ trốn Trại giam A2 và cuộc truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh 5.

Đối tượng Lữ Văn Toàn bị bắt giữ.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Sau khi Lữ Văn Toàn bị bắt giữ vào rạng sáng 3/11, Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người bỏ trốn vẫn đang lẩn trốn.

Tags

Văn Toàn

Hoàng Duy

Lê Văn Cường

trại giam A2

Khánh Hòa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại