"Tôi vừa tỉnh giấc vì nghe tiếng gió lớn thì bất ngờ miếng lợp mái bằng tôn bay ra, cắm thẳng xuống đất, ngay bên cạnh giường. Chỉ cách chút nữa là tôi không thể còn đứng đây nói chuyện", bà Đỗ Thị Khuy (78 tuổi) nhớ lại giây phút kinh hoàng xảy ra vào sáng 29/9.

Cơn lốc xoáy xảy ra chỉ vài phút ven biển ở thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Ninh Bình nhưng cướp đi tính mạng của 2 người, làm nhiều người khác bị thương và gây hư hại lớn về tài sản.

Sống cạnh căn nhà bị đổ sập hoàn toàn khiến 2 nạn nhân mất mạng, bà Khuy thất thần, khuôn mặt phờ phạc sau hai ngày gần như thức trắng. Lốc xoáy khiến phòng ngủ và nhà bếp của bà bị bay mái, đổ tường.

Bà Khuy nhớ lại: "Lúc đó âm thanh như máy bay đang ở ngay trên đầu mình vậy. Căn nhà rung lắc dữ dội. Mọi cảnh vật đều tối đen như mực, chỉ còn tiếng đổ vỡ, cuồng phong ầm ầm".

Bà Khuy không khỏi run rẩy nghĩ về khoảnh khắc cận tử.

Căn nhà của bà Khuy bị tàn phá nặng nề sau cơn lốc xoáy.

Là một trong những nạn nhân kịp thời chạy thoát khi trần nhà đổ sập xuống, chị Hoàng Thị Hường (57 tuổi) và chồng có cảm giác mình vừa đối mặt với tử thần.

"Chúng tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng gạch đá rơi, cửa sổ bung ra. Chồng tôi nhanh chóng bừng tỉnh, nắm lấy tay tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, sang gian nhà bên. Nếu còn cố ngủ thêm một chút thì chắc chắn tôi chẳng thể thoát chết. Cuộc đời chưa bao giờ thấy cái chết cận kề như vậy", chị Hường không thể quên thời khắc kinh hoàng.

Chồng chị, anh Chìu Quay Xàu (người dân tộc Dao) cũng kể lại phút giây nhận ra có điều bất ổn với căn phòng ngủ trong nhà. Chỉ trong vòng vài giây, linh tính mách bảo anh phải thoát khỏi căn phòng này thật nhanh.

Hai vợ chồng chị Hường may mắn thoát chết khi mái và tường phòng ngủ đổ sập.

Anh Xàu kể lại: "Tôi cảm tưởng như trận động đất dữ dội diễn ra khiến ngôi nhà rung rắc không ngớt. Vì không ngủ do mải lo bão lũ nên tôi cảm nhận được có những mảng cát vừa rơi vào mặt người mình. Tôi ngay lập tức kéo tay vợ chạy thoát nhanh nhất có thể khỏi căn phòng vì lo sợ ở lại sẽ gặp chuyện chẳng lành".

Căn cửa phòng ngủ đang chốt, khung cảnh thì tối đen, còn thời gian gấp gáp, anh Xàu không có chút thời gian suy nghĩ liền lấy vai tông mạnh vào vào cửa. Tuy nhiên, khi này anh mới nhận ra cánh cửa phòng cũng đã bung từ lúc nào. Thuận đà, anh kéo vợ mình sang gian nhà bên cạnh, kiên cố hơn.

Khi cả hai vợ chồng ngoái đầu lại thì cơn lốc xoáy cũng đã đi qua. Mọi chuyện chỉ diễn ra khoảng vài phút. Trước mặt cả hai là căn phòng đổ nát, nước lênh láng, kèm cành cây to. Chị Hường ngất lịm khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Khoảng 10 phút sau chị mới hồi tỉnh trong vòng tay chồng đang ôm chặt lấy mình.

Ngay trong ngày 29/9, con gái và con rể chị đang trên Tuyên Quang cũng bất chấp mưa lớn để về cùng khắc phục hậu quả với gia đình.

Chiếc cửa phòng ngủ bị bung ra giúp hai vợ chồng chị Hường thoát nạn.

Cơn lốc để lại thiệt hại nặng nề cho gia đình chị Hường.

Hàng xóm nhà chị Hường là cụ bà Hoàng Thị Thoa (70 tuổi) sống neo đơn. Cụ không có con cháu, thường nhờ chị Hường chạy qua chăm nom mỗi khi ốm đau bệnh hoạn.

"Mái ngói bị bay mất toàn toàn. Lúc cơn lốc xoáy đến, tường gạch nứt toác phát rõ âm thanh, tôi cảm tưởng như mình mù lòa vậy, không nhìn thấy gì, bên tai chỉ còn tiếng gió và đổ vỡ. Tay chân run bần bật vì sợ bị tường đè hoặc bị gió cuốn chết bất cứ lúc nào", bà Thoa bần thần kể lại.

Bất lực trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên, bà Thoa chỉ còn cầu trời khấn Phật trong thời khắc thập tử nhất sinh như vậy. Bà khẳng định cơn lốc diễn ra trong vài phút nhưng là kỷ niệm đáng sợ nhất từ trước đến nay.

May mắn khi cơn lốc đi qua, bà Thoa chỉ bị xây xát nhẹ. Bà bước ra ngoài, bầu trời vẫn tối on còn mưa nặng hạt. Bà nghe tiếng hàng xóm tri hô cứu người bị nhà sập. "Cha mẹ tôi bị tường đổ chết rồi. Ai cứu gia đình tôi với", đó là âm thanh bà nghe thấy.

Ngôi nhà của bà Thoa bị bay hết mái trong cơn lốc xoáy.

Hai nạn nhân không may tử nạn tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất là vợ chồng anh trai bà Thoa, ông Hoàng Văn Khiêm và bà Đoàn Thị Nhị. Bà Thoa khóc ngất, khuôn mặt nhăn nheo đẫm nước mắt, gần như ngã quỵ trong giây phút nghe tin dữ từ các cháu.



