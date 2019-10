Người dân sẽ được quay hình giám sát hoạt động của CSGT

Bộ Công an vừa Dự thảo Thông tư lần 3 thay thế Thông tư 54/2009/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Thông tư có 3 chương, 13 điều quy định chi tiết mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ, những việc công an nhân dân phải công khai, những việc nhân dân tham gia ý kiến, những việc nhân dân giám sát công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tương tự dự thảo Thông tư lần 2, tại Điều 5 quy định, cảnh sát phải công khai văn bản quy định về việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa ngặn chặn hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

Người dân được quay hình, ghi âm hoặc quan sát trực tiếp để giám sát hoạt động tuần tra xử lý vi phạm của CSGT.

Cảnh sát cũng phải công khai, tên, số điện thoại, số fax, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử cơ quan, tên cấp bậc chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, trang phục, phương tiện thiết bị kỹ thuật, đối tượng, hành vi vi phạm kiểm soát… cũng phải công khai theo quy định.

Đáng chú ý, tại Điều 11 Dự thảo Thông tư lần này quy định hình thức giám sát của nhân dân thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sỹ.

Ngoài ra, cá nhân tổ chức có thể giám sát công tác tuần tra thông qua các thông tin công khai, qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp với cán bộ, qua đơn khiếu nại, tố cáo.

Thủ trưởng cơ quan công an có cán bộ, chiến sỹ được nhân dân góp ý, nhận xét phải có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.