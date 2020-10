Người dân quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

Ngày 3-10, các quận 2, 9, Thủ Đức (TP HCM) đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021.

Nội dung của phiếu lấy ý kiến có 2 phần gồm: Nội dung "sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới" và "đơn vị hành chính mới lấy tên TP Thủ Đức". Người nhận phiếu được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi nội dung trên.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP Thủ Đức, người dân quận 2 còn được lấy ý kiến việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới.

Phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm. Còn phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh.

Lãnh đạo quận 2, 9 và Thủ Đức cho biết việc lấy ý kiến của người diễn ra suôn sẻ do đã chuẩn bị từ trước. Người dân các phường trên địa bàn các quận đã đi bỏ phiếu đầy đủ.

Bà Nguyễn Bùi Ngọc Anh, một người dân quận 2 cho biết đồng tình với việc thành lập TP Thủ Đức và mong muốn TP Thủ Đức tương lai sẽ hiện đại.

Và là vùng lõi của vùng kinh tế trọng điểm của TP HCM, có vị trí cửa ngõ Đông – Bắc của TP, giữ vai trò đầu mối giao thương với quốc tế, phía Nam và của cả nước. Có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, giữ vai trò hạ nhân sáng tạo…

Đặc biệt là người dân ở TP Thủ Đức tương lai sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn cảnh ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường… Và các cơ quan nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thay đổi các giấy tờ liên quan đến tài sản và nhân thân.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu của người dân, các quận sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP HCM vào ngày 7-10.