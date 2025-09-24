Người đàn ông vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào bãi rác từ 12 năm trước đã tìm ra cách mới để lấy lại tài sản

James Howells, người đàn ông nhiều năm qua miệt mài tìm kiếm chiếc ổ cứng bị thất lạc chứa 8.000 BTC, vừa lên tiếng trước những thông tin lan truyền rằng anh đã từ bỏ hành trình kéo dài 12 năm này.

Năm 2013, kỹ sư IT người Anh này vô tình vứt bỏ ổ cứng chứa số Bitcoin mà anh đã đào từ vài năm trước, khiến nó bị chôn lấp tại một bãi rác ở Newport. Khi giá Bitcoin tăng vọt trong những năm sau đó, Howells đã nhiều lần xin phép khai quật bãi rác nhưng bị hội đồng thành phố từ chối. Anh còn cân nhắc việc sử dụng AI để định vị ổ cứng. Với mức giá Bitcoin hiện nay khoảng 114.231 USD, chiếc ổ cứng thất lạc có giá trị ước tính gần 915 triệu USD.

Đầu tuần này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng Howells đã chính thức dừng tìm kiếm. Tuy nhiên, anh phủ nhận: “Không, tôi chưa hề ‘từ bỏ’”, Howells nói với The Block qua tin nhắn trên X. “Câu chuyện lan truyền chỉ đúng một phần, nhưng không phải theo cách mà nó đang bị diễn giải”.

Howells cho biết ngày 1/7 vừa qua, anh đã gửi một đề nghị chính thức trị giá từ 33 triệu đến 40 triệu USD nhằm mua lại và khai quật bãi rác Newport, gửi đến lãnh đạo hội đồng thành phố, nhóm pháp lý và một nghị sĩ địa phương. Để huy động vốn cho thương vụ này, Howells dự định ra mắt một token dựa trên Ordinals vào tháng 10, đại diện cho 21% giá trị của ví bị mất. Tuy nhiên, anh khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Newport.

“Vậy nên tình hình hiện tại là: Nếu họ không bán, thì chẳng cần thiết phải mở bán token để mua lại bãi rác”, anh nói. “Tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi việc mua bãi rác, không còn theo đuổi việc khai quật hay xử lý, và cũng không còn đối thoại với hội đồng thành phố hoặc các đại diện của họ nữa”.

Token hóa quyền sở hữu pháp lý

Howells nhấn mạnh anh chỉ “chuyển hướng” chiến lược, chứ chưa bao giờ từ bỏ số Bitcoin thất lạc, bởi anh vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của 8.000 BTC, dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao Anh hồi tháng 1 năm nay.

“Theo luật, hội đồng có thể sở hữu chiếc ổ cứng, nhưng họ không sở hữu nội dung kỹ thuật số bên trong nó – 8.000 Bitcoin đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi, và số dư có thể được bất kỳ ai trên thế giới xác minh bất cứ lúc nào”, Howells nói với The Block.

Anh cho biết hiện đang lên kế hoạch token hóa quyền sở hữu hợp pháp 8.000 BTC này thành một token thông minh lớp 2 trên Bitcoin, có tên Ceiniog Coin (INI). Dự án sẽ tận dụng bản cập nhật sắp tới của mạng Bitcoin, trong đó loại bỏ giới hạn 80 byte của opcode OP_RETURN để tăng không gian cho các chức năng mới.

Token này dự kiến ra mắt sau tháng 10, kèm theo một đợt ICO vào cuối năm nay.

“Mục tiêu là khởi động hệ sinh thái Ceiniog và xây dựng một môi trường web3 tập trung vào thanh toán, tốc độ cao, quy mô lớn, xác nhận nhanh, được bảo mật bởi blockchain Bitcoin và được hậu thuẫn bởi 8.000 BTC”, Howells chia sẻ.

