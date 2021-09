Người đàn ông viết lên tấm bảng ven đường than ''bị đói mà không được quan tâm'', công an mời lên làm việc

Sáng ngày 21/9/2021, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết, đã triệu tập L.C.L sinh năm 1980, tạm trú ấp 2, xa Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lên làm việc về hành vi thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu trong xã hội.

2 ngày trước, trên đường đi test Covid-19 về, L. có ý định ghé vào UBND xã Hựu Thạnh để hỏi về chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do Covid-19.

Tiến hành xác minh, Công an xã Hựu Thạnh xác định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gia đình ông L. đã được chính quyền hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm chứ không bị đói như nội dung ông L. viết trên tấm bảng.

Làm việc với công an, ông L. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên ghi thông tin sai sự thật chỉ mục đích... cho vui chứ không có ý định nào khác, thông tin trên báo Thanh niên.

Báo Long An ghi nhận thông tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết, trước đó, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công an huyện phát hiện 8 trường hợp đăng tải và chia sẻ những thông tin thất thiệt, sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Qua đó, nhắc nhở, răn đe 6 trường hợp, ra quyết định xử phạt 2 trường hợp.