Người đàn ông vào trạm xăng trú mưa, sáng hôm sau phát hiện đã tử vong: Danh tính nạn nhân

Liên quan tới vụ người đàn ông tử vong bất thường trong trạm xăng, công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó vào tối 21/9, một người đàn ông đi bộ vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT 743C (phường Dĩ An, TP.HCM). Thời điểm này, trời có mưa nên người đàn ông trú lại. Đến khuya, nhân viên cửa hàng cho ông mượn chiếc ghế bố, tấm chăn để người này nằm ngủ. Đến sáng, nhân viên cửa hàng đến gọi thì phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Tiền Phong)

Dân Trí thông tin, nạn nhân được xác định là ông V.Đ.C. (61 tuổi, quê Nghệ An). Ông C. làm bảo vệ cho một bãi xe của người thân ở cách hiện trường vài trăm mét.

Bên cạnh đó, Lao Động thông tin thêm nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc.