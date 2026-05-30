Người đàn ông tử vong trước thềm nhà lúc sáng sớm: Tiết lộ về cuộc điện thoại bất thường trước đó

Tại hiện trường, ngay bậc thềm cửa nhà xuất hiện vũng máu và trên mặt, mũi của nạn nhân cũng có máu.

Vụ việc một người đàn ông tử vong trước thềm nhà xảy ra sáng sớm 30/5 tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Châu Th. (sinh năm 1957, trú tại căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng).

Báo Dân trí cho hay, theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, ông Nguyễn Văn L. (trú tại phường Diên Hồng) nhận được cuộc điện thoại từ ông Th. Tuy nhiên, ông L. không nghe được nội dung do tín hiệu yếu. Nghi có chuyện bất thường nên ông L. đã nhanh chóng đến nhà ông Th. để kiểm tra.

Đến nơi, ông L. phát hiện ông Th. nằm bất tỉnh trước thềm nhà. Vì thấy cơ thể bạn nhân vẫn còn ấm nên ông L. đã lật người ông Th. lên rồi sơ cứu, xoa bóp, ép tim,... Sau đó, thấy nạn nhân đã ngừng thở nên ông L. lập tức trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dân trí)

Báo Công Lý thông tin thêm, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường Diên Hồng đã nhận được tin báo của Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Gia Lai về sự việc phát hiện người đàn ông nằm bất tỉnh trước cửa nhà.

Công an phường sau đó đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu. Tại hiện trường, ngay bậc thềm cửa nhà xuất hiện vũng máu và trên mặt, mũi của nạn nhân cũng có máu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

