Người đàn ông tử vong trong ô tô đóng kín cửa ở Lâm Đồng

Thái Lâm |

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong chiếc ô tô 4 chỗ đậu bên lề đường tại thôn La Ò, xã Hoà Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 8h sáng 1/9, người dân thôn La Ò, xã Hoà Bắc phát hiện chiếc xe mang biển số TPHCM đậu bất thường bên lề đường.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Lại gần kiểm tra, người dân thấy tài xế nằm bất động trên ghế lái, cửa xe khóa chặt. Gọi nhiều lần không đáp, người dân lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xã Hòa Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông trong xe 4 chỗ trên đã tử vong .

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

