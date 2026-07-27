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Người đàn ông tử vong tại phòng trọ, cơ thể có nhiều vết bầm

Nguyễn Tiến
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Người đàn ông 46 tuổi được phát hiện tử vong tại phòng trọ ở TPHCM, trên cơ thể có nhiều vết bầm, công an đang điều tra nguyên nhân.

Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân người đàn ông 46 tuổi tử vong bất thường tại phòng trọ trên đường Bùi Thị Xuân.

Người đàn ông 46 tuổi tử vong bất thường tại phòng trọ ở TPHCM - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8 giờ ngày 26/7, vợ ông V.Đ.T. (46 tuổi, quê TP Huế) đi chợ về thì thấy chồng nằm trên giường. Khi gọi dậy ăn sáng, người phụ nữ phát hiện chồng đã tử vong nên trình báo công an.

Đến khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm ở tay và chân.

Theo gia đình, hai ngày trước khi tử vong, ông T. xảy ra mâu thuẫn với một người hàng xóm liên quan việc hái dừa và bị đánh. Sau đó, ông quay lại yêu cầu bồi thường tiền thuốc men thì tiếp tục xảy ra xô xát.

Sáng cùng ngày, vợ đi chợ về phát hiện ông T. đã tử vong trên giường. Khám nghiệm ban đầu, công an ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm ở tay, chân.

Công an TPHCM đã mời người hàng xóm lên làm việc, thu giữ một thanh gỗ để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Công an phường Tân Đông Hiệp

Công an TPHCM

Người đàn ông tử vong tại phòng trọ

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