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Người đàn ông tử vong khi lao xuống sông cứu 2 thiếu niên ở Ninh Bình

Minh Quang/VTC News
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Phát hiện 2 thiếu niên rơi xuống sông, người đàn ông 67 tuổi ở Ninh Bình lập tức nhảy xuống cứu nhưng không may tử vong sau khi 2 cháu được đưa lên bờ an toàn.

Tối 10/10, trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo UBND xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong khi lao xuống sông cứu 2 thiếu niên gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, cháu N.T.T.L. và cháu Đ.B.H. (cùng sinh năm 2012) điều khiển xe qua khu vực sông tiêu nước nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy thì bất ngờ mất lái, ngã xuống sông.

Thời điểm này, ông N.T.K. (SN 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) đi ngang qua, phát hiện 2 thiếu niên gặp nạn nên lập tức nhảy xuống dòng nước ứng cứu.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa cả 2 cháu lên bờ an toàn. Tuy nhiên, khi được người dân đưa lên bờ, ông K. đã tử vong.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc 2 thiếu niên ngã xuống sông tại xã Giao Thủy (Ninh Bình), khiến người đàn ông 67 tuổi tử vong khi lao xuống ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Giao Thủy và cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể ông K. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông K. theo phong tục địa phương. Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy cho biết, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông K. Đồng thời, xã sẽ trình UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Nội vụ xem xét hình thức khen thưởng phù hợp đối với người đã hy sinh tính mạng trong lúc cứu 2 thiếu niên.

Đây cũng là trường hợp thứ hai trong chưa đầy một tháng tại Ninh Bình ghi nhận người dân bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước cứu trẻ em gặp nạn.

Trước đó, ngày 24/9, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, trên đường đi học về qua xã Hải Xuân phát hiện 2 anh em ruột đang chới với dưới dòng kênh nước sâu sau một vụ tai nạn giao thông.

Không chút do dự, Hùng bỏ lại xe và ba lô trên đường, lập tức nhảy xuống kênh, lần lượt đưa cả 2 em nhỏ lên bờ an toàn. Hành động dũng cảm của nam sinh sau đó được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận, tặng bằng khen.

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Ninh Bình

Giao Thủy

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