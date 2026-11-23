Các con của anh Sáng đã lên kế hoạch để gây bất ngờ cho ba trong ngày đặc biệt. Thế nhưng, những dự định đã mãi mãi dang dở.

Sự việc 2 người đàn ông tử vong khi cứu một phụ nữ đuối nước trên biển Nha Trang đã khiến dư luận đau xót. 2 nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và anh Phạm Sáng (SN 1981, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Anh Sáng là nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang.

Trong quá trình cứu người, ông An cũng bị đuối nước tử vong. Còn anh Sáng lên được bờ nhưng bị ngất xỉu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 22/11, anh Sáng không qua khỏi. Ngày 23/11, gia đình đang tổ chức lễ tang cho anh Sáng. Không khí đau buồn bao trùm căn nhà nhỏ trên đường Võ Thị Sáu.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, chị Huỳnh Thị Quý Sương (vợ anh Sáng) cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, đồng nghiệp của anh gọi điện báo tin anh bị nạn. Lúc đó, chị Sương chỉ nghĩ rằng anh quá mệt sau những lần vật lộn với con sóng để cứu người như mọi khi. Suốt quãng đường từ nhà lên bệnh viện, người phụ nữ vẫn tự an ủi rằng chắc chồng chỉ bị kiệt sức. Không ngờ, anh ra đi mà không kịp nói lời từ biệt với vợ con.

Những ngày qua có sóng to, gió lớn nên UBND phường Nha Trang đã cắm biển cấm bơi lội. Tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo xuống biển tắm song nhiều người vẫn xuống tắm bất chấp cảnh báo. (Ảnh: VTC News)



Anh Sáng là con trai cả trong gia đình có 4 anh em. Khi lớn lên, anh được cha giao chiếc ghe thua mua cá. Người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm lo cho gia đình và nuôi 3 em gái ăn học.

Cách đây hơn 20 năm, anh Sáng gặp chị Sương. 2 gia đình cách nhau khoảng 300m. Anh Sáng hiền lành có tiếng trong xóm, tu chí làm ăn nên khi anh ngỏ lời, chị Sương đồng ý ngay. Ngày 24/11/2006, anh Sáng và chị Sương tổ chức đám cưới. Vợ chồng anh chị có 2 con gái, cháu lớn hiện đang học lớp 12 còn cháu bé học lớp 8.

Ngày mai chính là ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới của 2 vợ chồng. Các con của anh chị đã bàn nhau lên kế hoạch để làm ba bất ngờ. Thế nhưng tất cả mọi dự định đã dang dở khi anh Sáng đã đột ngột ra đi mãi mãi.

Báo Dân trí thông tin thêm, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân. Tại nhà riêng của ông An, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông An khi không ngại hiểm nguy, tham gia cứu người gặp nạn trên biển. Ông Nam ân cần động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho người đã khuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà riêng của anh Sáng thắp hương, chia buồn trước sự mất mát của gia đình.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Sáng. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Ông Huyền ghi nhận tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông Sáng khi không quản hiểm nguy, tham gia ứng cứu người bị đuối nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho người đã khuất.

Trước đó, theo VTC News, sáng 21/11, một phụ nữ tắm biển tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang thì có dấu hiệu bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông An đã lao xuống ứng cứu. Do thời tiết sóng to, gió lớn nên người đàn ông cũng rơi vào tình trạng đuối nước, chới với giữa biển.

Sau khi nhận được thông tin, các nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh tiếp cận ứng cứu, đưa được cả hai vào bờ. Tuy nhiên, ông An đã không may đuối nước tử vong, còn người phụ nữ được đưa lên bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Sáng cũng bị nguy kịch và phải đưa đi cấp cứu. Đến sáng 22/11, anh Sáng tử vong.