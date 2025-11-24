Người đàn ông trúng số cả triệu đô nhưng giấu vợ tiêu xài một mình

(Ảnh: QQ.com)

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông 66 tuổi nói trên được gọi là "S", là nhân viên đã nghỉ hưu của một công ty sản xuất lớn.

Ông và vợ sống ở Tokyo với tổng lương hưu hàng tháng chỉ 300.000 yên (2.000 USD). Với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố và chi phí nuôi hai con ăn học, vợ chồng ông S chỉ tiết kiệm được số tiền khoảng 27 triệu yên (174.000 USD).

Ông S được cho là thường dành cả ngày để đọc báo tại một quán cà phê địa phương. Sau bữa sáng, ông sẽ mua một vài tờ vé số, mỗi tờ có giá 300 yên (2 USD).

Một ngày nọ, ông S được thông báo đã trúng một khoản tiền lớn và cần phải đến ngân hàng. Sau đó, ông biết mình đã trúng giải độc đắc 600 triệu yên.

Phản ứng ban đầu của ông là sốc. "Cảm giác như tôi bị lừa. Con số này quá lớn, tôi thậm chí còn hơi sợ", ông nói. "Tôi nghe nói tỷ lệ trúng thưởng còn thấp hơn cả bị sét đánh. Đây chỉ là trải nghiệm có một không hai trong đời tôi”.

Thay vì thông báo với vợ - người cực kỳ tiết kiệm và có thói quen quản lý tài chính chặt chẽ, ông S đã quyết định giấu kín khoản tiền thưởng này.

Kể từ sau khi kết hôn, ông S đã bị vợ cấm uống bia và chỉ được phép mua một chiếc xe cũ rẻ tiền. Ông S thường phàn nàn về tính keo kiệt của vợ và cảm thấy xấu hổ vì bà kiểm soát tiền bạc quá chặt chẽ.

Do đó, ông đã nói với vợ rằng ông chỉ trúng số 5 triệu yên (32.000 USD) và sẽ dùng số tiền đó để sửa sang nhà cửa.

Cùng lúc đó, ông bí mật vung tiền mua một chiếc xe hơi sang trọng, đặt nhiều kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp và du lịch khắp Nhật Bản, tiêu hết 18 triệu yên (116.000 USD) chỉ trong sáu tháng.

Để tránh bị nghi ngờ, ông S đã đi tàu điện ngầm đến bãi đậu xe nơi ông gửi chiếc xe mới, mặc quần áo cũ và hạn chế gặp gỡ những người bạn cũ. Nhưng lối sống bí mật của ông đã sớm dẫn đến cảm giác tội lỗi và cô đơn.

Khi đi du lịch, ông thường nhìn thấy những cặp vợ chồng khác cùng con cái và nghĩ về gia đình mình. Ông cũng bắt đầu nhớ lại những ký ức đau buồn về cha mình, người đã qua đời trong cô độc sau khi ly hôn và phá sản.

Ông S nhận ra rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực của ông đều bắt nguồn từ việc trúng số.

"Nếu số tiền này là do chính mình kiếm được, tôi sẽ tự hào về nó. Nhưng sự giàu có đến mà không cần nỗ lực đã gợi lại những ký ức đau buồn và xoay chuyển cuộc đời tôi", ông nói.

Cuối cùng, ông đã tham khảo ý kiến của một chuyên gia tư vấn tài chính và quyết định đầu tư gần 500 triệu yên (3,2 triệu USD) tiền trúng số vào bảo hiểm, để vợ và các con làm người thụ hưởng. Ông hy vọng số tiền này sẽ mang lại sự an toàn cho gia đình sau khi ông qua đời.

Câu chuyện của người đàn ông này đã thu hút một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người cư dân mạng bình luận: "Đối với những người bình thường, sự giàu có đột ngột thường không mang lại hạnh phúc, mà sẽ dễ khiến mọi người rơi vào khủng hoảng".