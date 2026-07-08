Công an tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ một công dân Trung Quốc nhận lại 390 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công dân Việt Nam.

Ngày 7/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vừa hỗ trợ một công dân Trung Quốc nhận lại 390 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 05/7/2026, anh ZHOU ZHIHUI (quốc tịch Trung Quốc) trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 390 triệu đồng vào tài khoản của một công dân Việt Nam. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh ZHOU ZHIHUI đã trình báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn để được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các ngân hàng và Công an địa phương liên quan xác định chủ sở hữu tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan Công an tổ chức làm việc với các bên liên quan, đối chiếu thông tin giao dịch và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Công dân Việt Nam hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho anh ZHOU ZHIHUI

Sau khi được cơ quan Công an giải thích, hướng dẫn về các quy định của pháp luật liên quan, người nhận tiền đã hoàn trả toàn bộ số tiền 390 triệu đồng cho anh ZHOU ZHIHUI.

Nhận lại tài sản, anh ZHOU ZHIHUI đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Việc kịp thời hỗ trợ công dân nước ngoài nhận lại tài sản bị chuyển nhầm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch dân sự, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế trên địa bàn.