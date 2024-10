Người đàn ông trúng 22 tỷ tiết lộ kế hoạch khi được hỏi “ăn độc đắc rồi có bán vé số nữa không”

Sau khi chia sẻ sự may mắn cho người bạn làm cùng (tặng 1 vé trúng đặc biệt), chia vài trăm triệu cho những người quen trong xóm trọ và vài đồng nghiệp khác, anh N. còn lại khoảng hơn 17 tỷ đồng từ giải thưởng.

Do có sự bất tiện về đi lại (bị khuyết tật ở chân, phải dùng chân giả), anh N. đã được bố lên TP HCM hộ tống về Long An để đảm bảo an toàn.

Trước mắt, anh chàng bán vé số may mắn sẽ ăn mừng với gia đình và họ hàng ở quê. Anh N. dự định sẽ xây một căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Khi được hỏi “trúng độc đắc rồi có bán vé số nữa không”, người đàn ông này đã trả lời với anh Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở H.Hóc Môn, rằng chắc chắn sẽ quay lại TP HCM. Nhưng kế hoạch tiếp theo như thế nào thì anh chưa rõ.

Anh N. đã trúng 11 tờ đặc biệt trị giá 22 tỷ đồng

Anh Sang cho biết đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về các vấn đề liên quan đến người trúng giải đặc biệt 22 tỷ đồng nhưng đều từ chối tiết lộ về thông tin khách hàng.

Chủ đại lý vé số chỉ chia sẻ dù sinh năm 1983 nhưng vẻ ngoài của anh N. già hơn khá nhiều. Đó là kết quả của cuộc sống lam lũ cũng như việc phải phơi nắng đi bán vé số dạo ngoài đường thời gian dài.

Anh Sang tiết lộ, trước anh N. cũng đã chứng kiến rất nhiều người từng trúng, có người 1, thậm chí là 12 vé trúng liền.

Bản thân anh Sang cũng khởi nghiệp từ bán vé số dạo Hóc Môn, TP HCM. May mắn cũng đến với anh khi trúng được giải trị giá 50 triệu đồng. Sau đó anh Sang quyết định mở sạp vé số cho vợ bán rồi tiếp đến là làm đại lý vé số như hiện tại.