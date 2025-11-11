Từ chiều 9/11, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh nhạy cảm tại phòng làm việc của một người đàn ông, được cho là lãnh đạo một trường THPT dân lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến đạo đức, đặc biệt khi vụ việc xảy ra trong môi trường giáo dục.

Theo hình ảnh trong các đoạn clip, người đàn ông xuất hiện có những cử chỉ thân mật với không chỉ một phụ nữ. Dữ liệu từ camera cho thấy các sự việc này xảy ra vào năm 2024 và đầu năm 2025. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh nội dung video, người phát tán, cũng như nguồn gốc và thời điểm xảy ra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Mai Thị Lành, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành (Ninh Bình), xác nhận: "Người đàn ông trong clip không phải là giáo viên của trường. Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí đó là Chủ tịch Hội đồng trường".

Khi được hỏi về địa điểm quay video, bà Lành cho biết: "Phòng làm việc trong clip nằm trong khuôn viên nhà trường, nhưng theo chức năng, phòng này do Hội đồng quản trị nhà trường quản lý, không thuộc phạm vi điều hành trực tiếp của Ban giám hiệu".

Hiệu trưởng cũng cho biết hiện trường chưa tổ chức họp Hội đồng trường nên chưa có hình thức xử lý cụ thể. Sau khi họp, nhà trường sẽ có thông báo chính thức gửi cơ quan chức năng.

Theo ý kiến luật sư được phóng viên ghi nhận, việc người đàn ông trong clip có vi phạm pháp luật hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố — như tình trạng hôn nhân của các bên, có hay không yếu tố lạm dụng quyền lực, ép buộc hay vi phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh để làm rõ.