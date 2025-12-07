HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông trêu ghẹo trẻ vị thành niên, tấn công cảnh sát tại lễ hội

Như Quỳnh |

Trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại lễ hội trái cây, khi bị nhắc nhở, Nam đã chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 7-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Năm (SN 1985, trú phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trêu ghẹo trẻ vị thành niên, tấn công cảnh sát tại lễ hội - Ảnh 1.

Đối tượng Chu Văn Năm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 5-12, sau khi sử dụng rượu, bia Chu Văn Năm có hành vi trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại khu vực tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 trên địa bàn phường Chũ.

Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ nhắc nhở, Chu Văn Năm không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh địa phương trước sự chứng kiến của người dân, du khách và đại biểu tham dự lễ hội.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

