Người đàn ông thản nhiên ngồi ăn khi tiếng súng vang lên tại tiệc báo chí Nhà Trắng

Minh Hạnh |

Khi tiếng súng vang lên, các khách mời tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng lập tức chui xuống gầm bàn hoặc nấp sau ghế. Nhưng một người đàn ông vẫn bình thản ngồi ăn salad, và hình ảnh ấy lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Người đàn ông nói trên được xác định là Michael Glantz, đại diện của Creative Artists Agency. Trả lời báo giới, Glantz nói rằng khi sự việc xảy ra, ông hoàn toàn không lo lắng.

“Sinh ra và lớn lên ở New York, điều đó không làm tôi sợ hãi chút nào”, ông nói.

Khoảnh khắc ông Michael Glantz thản nhiên ngồi ăn dù mọi người nấp dưới gầm bàn. (Nguồn: X)

Glantz cũng cho biết, ông cảm thấy an toàn vì trong khán phòng có đông đảo nhân viên an ninh. Do đó, ông không nghĩ đến việc rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Trước hết, tôi bị đau lưng”, ông nói với tờ New York Times . “Tôi không thể nằm xuống sàn, và nếu tôi có nằm xuống, họ sẽ phải gọi người đến để đỡ tôi dậy”.

“Thứ hai, tôi là người cực kỳ kỹ tính về vệ sinh. Không đời nào tôi lăn lê với bộ vest mới của mình trên sàn nhà bẩn thỉu”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức chính quyền có thể là mục tiêu chính bị nhắm đến trong vụ xả súng tại bữa tiệc báo chí tối 25/4.

Nghi phạm, Cole Tomas Allen (31 tuổi), đã bị khống chế sau khi bắn trúng một nhân viên mật vụ tại cửa kiểm soát.

Tổng thống Trump gợi ý lên lịch tổ chức lại bữa tiệc báo chí khác trong vòng 30 ngày, nhưng tăng cường an ninh. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ tổ chức lại bữa tiệc” ông nói trong cuộc phỏng vấn với CBS . “Chúng ta nên lên lịch trong vòng 30 ngày, nhưng họ sẽ có an ninh vòng ngoài lớn hơn”.

