Người đàn ông tay không bắt rắn bò vào sân nhà: Clip 29 giây khiến người xem "sởn da gà"

Đoạn camera an ninh đã ghi lại toàn bộ quá trình người đàn ông tay không bắt rắn bò vào sân nhà vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13/2 vừa qua. Theo nội dung clip, thì thời điểm này, người đang ông đang nằm trên võng thì phát hiện thấy con rắn lớn bò vào phía trong. Người đàn ông không hề tỏ ra hoảng sợ, mà bình tĩnh quan sát một hồi rồi đứng dậy. Người này dùng chân giẫm vào thân rắn rồi khống chế bằng tay không.

Theo dõi diễn biến, nhiều người không khỏi hoảng sợ, lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông. May mắn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Được biết, người đàn ông trong clip là anh Võ Thịnh trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ trên VietNamNet, anh Thịnh cho hay xung quanh nhà anh là vườn tược, nhiều khu vực rậm rạp, việc rắn bò vào nhà không hề lạ lẫm. Trước đây, gia đình anh và những hộ dân xung quanh nhiều lần bắt gặp rắn bò vào nhà nên đã biết cách xử lý. Khi phát hiện ra con vật, anh đã biết nó thuộc loại rắn long thừa, một loại rắn hiền, không có độc nên bình tĩnh xử lý và sau đó thả nó đi.

Anh Thịnh còn thông tin thêm rằng rắn long thuỳ còn được gọi là rắn hổ trâu, hổ hèo. Con rắn anh bắt nặng khoảng 1,2kg và dài 1,5m. Đoạn clip ghi lại quá trình anh Thịnh bắt rắn đã thu hút 5,2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng từng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh con rắn dài gần 2m bò vào phòng ngủ của một gia đình ở Tp.HCM. Cách xử lý của người phụ nữ khi đối mặt với con rắn độc này đã khiến số đông không khỏi trầm trồ.

Theo nội dung clip, con rắn có khoang đen, vàng bò vào phòng trong lúc 3 thành viên trong gia đình (gồm cả người già và trẻ nhỏ) đang ngủ say. Rắn độc tiến sát mép đệm, vòng qua kệ để đồ và tiếp tục bò quanh phòng. Ở khoảnh khắc sau đó, người phụ nữ bất ngờ tỉnh dậy và nhận ra có rắn bò vào phòng. Người phụ nữ phản xạ khá nhanh khi lập tức lùi lại, gọi người thân bảo vệ đứa trẻ và xử lý con rắn.

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip gây xôn xao là chị Thu Nhân (SN 1998, xã Hiệp Phước, TPHCM). Sự việc rắn độc bò vào nhà chị xảy ra vào sáng ngày 24/11. Căn nhà của chị Nhân ở khu vực đông dân cư, xung quanh không có bụi rậm. Nhà cửa cũng được vợ chồng chị dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng. Do vậy, việc có rắn độc bò vào phòng khiến chị rất bất ngờ.

Con rắn bò vào nhà chị Nhân là loài rắn cạp nong, một loài cực độc. Đặc điểm nhận dạng của loài rắn này là cơ thể có các khoang màu đen và vàng xen kẽ nhau, sống lưng gồ cao và phần đuôi tròn, không nhọn. Loài rắn này có tập tính sống đơn độc và thường hoạt động về đêm.