Người đàn ông tâm thần nhảy từ tầng 7 bệnh viện tử vong

Tối 24/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TP. Đà Nẵng) thông tin, khuôn viên bệnh viện vừa xảy ra một vụ tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, tại tiền sảnh khu nhà 7 tầng của bệnh viện, người dân và nhân viên y tế bàng hoàng phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất.

Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình trạng nạn nhân, đồng thời cấp báo cho Công an phường và Viện Kiểm sát phối hợp xử lý.

Theo lãnh đạo bệnh viện, nạn nhân là người từ bên ngoài vào, không phải là bệnh nhân đang điều trị hay người nhà đang nuôi bệnh tại đây.

Cơ quan chức năng làm rõ danh tính nạn nhân là ông H.V.Đ (42 tuổi, trú phường An Thắng, TP. Đà Nẵng).

Được biết, ông Đ. có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ lâu, thuộc diện điều trị ngoại trú và phải uống thuốc hằng ngày tại nhà. Vào trưa cùng ngày, ông Đ. bỏ nhà đi lang thang, sau đó lẻn lên tầng 7 khu điều trị của bệnh viện và thực hiện hành vi nhảy lầu.

Hiện tại, thân nhân của ông Đ đã có mặt để phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Lãnh đạo Bệnh viện và tập thể viên chức, người lao động chia buồn cùng thân nhân , đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 2 triệu đồng để lo chi phí trước mắt.