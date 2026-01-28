HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông sàm sỡ cô gái trong hẻm ở TP.HCM: Công an truy tìm

Hương Trà (T/H) |

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng gây chú ý.

Từ chiều tối 27/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh cô gái bị một người đàn ông chạy xe máy quấy rối trong hẻm ở TP.HCM. Theo nội dung clip, thì vào khoảng 19 giờ tối ngày 16/1, một cô gái trẻ đang đứng trước đầu hẻm trên đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) để chờ bạn đến đón.

Đúng lúc này, một người đàn ông chạy xe máy (không rõ biển số xe) đã bất ngờ áp sát rồi thực hiện hành vi quấy rối. Bị hoảng sợ, cô gái liên tục tri hô "biến thái, biến thái", rồi cố gắng giữ xe của đối tượng lại nhưng bất thành.

Khi đang đừng trước đầu hẻm, cô gái bị người đàn ông chạy xe máy quấy rồi. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, cô gái trong clip là chị D.B.T (23 tuổi, ở phường Bình Thạnh). Theo chị T. thời điểm xảy ra sự việc chị đứng trong con hẻm chờ bạn sau giờ học trang điểm. Đến nay, chị T. cho biết tinh thần mình vẫn chưa ổn định; thường xuyên rơi vào trạng thái bất an mỗi khi ra ngoài. Thậm chí, chị còn không dám đi một mình mà phải nhờ người thân đưa đón, luôn bị giật mình hoảng sợ khi nghe tiếng xe chạy từ phía sau lên.

Thông tin trên báo Thanh Niên, sau đó chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Liên quan vụ việc trên, Công an phường Cầu Kiệu cho biết đã nắm thông tin, đang khẩn trương xác minh, truy tìm người đàn ông quấy rối cô gái trong clip để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

