Người đàn ông rơi từ tầng cao của trung tâm thương mại ở Hà Nội xuống đất: Nhân chứng kể gì?

Mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội bàng hoàng trước hình ảnh một nạn nhân bị rơi từ tầng cao của trung tâm thương mại xuống đất. Theo hình ảnh, clip lan truyền, nạn nhân rơi từ trên cao xuống vị trí sân khấu ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Rất đông người dân đang thăm quan, mua sắm tại đây đã chạy tới hoặc đứng từ trên cao theo dõi. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3/8 tại một trung tâm thương mại ở Long Biên (Hà Nội).

"Sợ quá, không rõ đã xảy ra chuyện gì, mong nạn nhân tai qua nạn khỏi", cư dân mạng bình luận.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ, khi họ đang mua sắm tại siêu thị trên thì nghe thấy tiếng "rầm" rất lớn, tiếp đó là tiếng la hét của người chứng kiến sự việc ở tầng 1. Khi mọi người chạy ra xem thì phát hiện người đàn ông nằm bất tỉnh ở khu vực sân khấu tầng 1 của trung tâm thương mại. Mọi người cũng nhanh chóng gọi nhân viên y tế đến hỗ trợ.

Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân, chưa rõ người này bị ngã hay cố tình nhảy xuống.

Theo một nhân chứng khác, họ thấy người đàn ông bị rơi từ tầng 4, là khu vực lên sân đỗ ô tô trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Nhân chứng không rõ người này bị ngã hay cố tình nhảy xuống đất.

Đại diện Công an phường Long Biên (Hà Nội) thông tin, Công an phường đã nhận được tin báo về vụ việc nói trên và cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện thường. Theo vị đại diện Công an phường Long Biên, đơn vị đang làm rõ danh tính của nạn nhân và hiện chưa thể kết luận người này bị ngã hay tự tử.