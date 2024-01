Người đàn ông ở Thủ Đức tử vong khi đang ngồi may

Chiều 30-1, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông hơn 40 tuổi tên Hải gặp nạn trong căn nhà ở hẻm 7, đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh.

Hẻm 7, đường số 40 - con hẻm nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, 9 giờ cùng ngày, ông Hải sử dụng máy may trên gác tại một căn nhà ở hẻm 7. Lúc sau, vợ ông Hải thấy chồng co giật, ôm chặt máy may, có dấu hiệu điện giật nên cúp nguồn điện.

Lực lượng y tế sau đó có mặt nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Hải bị điện giật trong lúc sử dụng máy may đã cũ.