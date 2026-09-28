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Người đàn ông ở Nghệ An chuyển khoản 50.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Trương Thị Ngoan ở Tây Ninh: Công an vào cuộc rà soát giao dịch

Lê Anh
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Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, người đàn ông ở Nghệ An đã nhận lại toàn bộ 50.000.000 đồng chuyển nhầm.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, vào ngày 15/9/2026, anh Đặng Xuân Tiển (43 tuổi, trú tại thôn Sơn Lâm, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của chị Trương Thị Ngoan (48 tuổi, trú tại ấp Voi, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Sau khi phát hiện giao dịch nhầm, anh Tiển liên hệ nhờ hỗ trợ để tìm lại số tiền.

Trong khi đó, chị Ngoan cũng bất ngờ khi tài khoản nhận được khoản tiền lớn từ một người không quen biết. Không biết số tiền từ đâu chuyển đến và lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo, chị Ngoan đã chủ động đến Công an xã Bến Cầu trình báo, nhờ hướng dẫn xử lý.

- Ảnh 1.

Chị Ngoan hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Tiển.

Qua trao đổi, xác minh và làm rõ thông tin giao dịch, Công an xã Bến Cầu xác định đây là khoản tiền anh Tiển chuyển nhầm. Sau đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ kết nối hai bên để giải quyết sự việc. Đến ngày 20/9/2026, anh Tiển trực tiếp nhận lại đầy đủ 50.000.000 đồng từ chị Ngoan.

Nhận lại tài sản, anh Tiển bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn Công an xã Bến Cầu đã kịp thời hỗ trợ, kết nối để anh nhận lại khoản tiền. Theo anh Tiển, đây là số tiền anh đã tích lũy trong thời gian dài để lo học phí cho con.

- Ảnh 2.

Qua vụ việc, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch chuyển nhầm, người nhận không nên tự ý sử dụng số tiền mà cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý, tránh phát sinh rủi ro.

(Theo Công an tỉnh Tây Ninh)

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