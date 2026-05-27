HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử

NGUYỄN VƯƠNG
|

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án người đàn ông ở Huế dùng xăng đốt vợ cũ khiến nạn nhân nguy kịch rồi nhảy sông tự tử nhưng được cứu sống.

Công an phường Phú Xuân ( TP Huế ) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h34 ngày 26/5, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại (phường Phú Xuân, TP Huế), Nguyễn Văn T. (SN 1989, trú tại 11A Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, TP Huế) nghi dùng xăng tưới lên người chị Trần Thị N. L. (SN 1988, trú cùng địa chỉ, hiện sống tại phòng 308 chung cư Nguyễn Văn Thoại) rồi châm lửa đốt. Chị L. bị bỏng nặng toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, tiên lượng xấu.

Nghi án người đàn ông ở Huế đốt vợ cũ và nhảy sông tự tử - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau khi gây án, T. đến khu vực cầu Chợ Dinh nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trên cơ thể nghi phạm có nhiều vết thương nghi bỏng do xăng gây ra.

Theo cơ quan công an, T. hiện tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn năm 2025.

Cách đây khoảng nửa tháng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997) - nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, tối 11/5 chị Cao Thị S. được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân. Hơn 100 người gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều mũi xuyên đêm truy tìm người chồng cũ của nạn nhân tại khu vực rừng và lèn đá để phục vụ công tác điều tra. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Theo thông tin, sau khi gây án, ông T. bỏ chạy vào khu vực rừng núi gần bản. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đã treo cổ tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng lên để làm nghề.

Tình tiết bất ngờ sau vụ án cháu bé 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc
Tags

đốt vợ cũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại