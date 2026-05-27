Công an phường Phú Xuân ( TP Huế ) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h34 ngày 26/5, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại (phường Phú Xuân, TP Huế), Nguyễn Văn T. (SN 1989, trú tại 11A Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, TP Huế) nghi dùng xăng tưới lên người chị Trần Thị N. L. (SN 1988, trú cùng địa chỉ, hiện sống tại phòng 308 chung cư Nguyễn Văn Thoại) rồi châm lửa đốt. Chị L. bị bỏng nặng toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, tiên lượng xấu.

Ảnh minh hoạ

Sau khi gây án, T. đến khu vực cầu Chợ Dinh nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trên cơ thể nghi phạm có nhiều vết thương nghi bỏng do xăng gây ra.

Theo cơ quan công an, T. hiện tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn năm 2025.

Cách đây khoảng nửa tháng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997) - nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, tối 11/5 chị Cao Thị S. được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân. Hơn 100 người gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều mũi xuyên đêm truy tìm người chồng cũ của nạn nhân tại khu vực rừng và lèn đá để phục vụ công tác điều tra. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Theo thông tin, sau khi gây án, ông T. bỏ chạy vào khu vực rừng núi gần bản. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đã treo cổ tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng lên để làm nghề.