Người đàn ông ở Huế bị nhóm học sinh đánh đập: Hoàn cảnh đáng thương, vẫn còn sợ hãi

Sự việc người đàn ông bị một nhóm học sinh ở Huế đánh đập, nhục mạ trong chính ngôi nhà của mình khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Nạn nhân bị đánh là ông N.T.H. (46 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, hôm nay 24/12, đã gần 10 ngày sau khi bị đánh, ông H. vẫn trong tình trạng đau nhức và chưa hết sợ hãi. Khi phóng viên gặp, ông H. có dấu hiệu say xỉn. Người đàn ông ra nằm co ro ở đường Ông Ích Khiêm vì sợ nhỡ bị đánh thì có người can.

Một cụ bà sống gần đó cho biết, bố mẹ ông H. đều đã qua đời. Một mình ông sống trong ngôi nhà trên đường Trần Nguyên Đán, thường xuyên uống rượu. Theo cụ bà, ông H. hay say xỉn nhưng hiền lành, không quậy phá, trộm cắp hay làm phiền ai. “Thấy nó hiền nên có mấy đứa nhỏ hay đánh nó, đây cũng không phải lần đầu nó bị đánh", bà nói thêm.

Ông H. nằm co ro bên đường trong tình trạng say xỉn, nói vẫn còn đau và hoảng sợ. (Ảnh: Lê Hoài Nhân - Báo Thanh Niên)

Ông H. hiện sống một mình trong ngôi nhà do bố mẹ để lại, đã xuống cấp. (Ảnh: Báo Công Lý)

Ngôi nhà của ông H. cũng đã cũ kỹ, đổ nát, nhếch nhác, bên trong không có tài sản nào giá trị. Người đàn ông nói, ngôi nhà này là bố mẹ ông để lại, các anh em đều đã lập gia đình còn ông sống một mình.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh đánh đập ông H. lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, có 6 học sinh liên quan đến vụ việc này, gồm: Lê Q.M. (lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP Huế), Nguyễn H.N., lớp 10 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế (phường An Cựu, TP Huế); 4 học sinh Trường THCS Trần Cao Vân đóng ở phường Phú Xuân là Trần G.M. (lớp 8), Hoàng Th. Nh. Th. (lớp 9), Mai G.B. (lớp 9) và Võ Nh.Nh.Q. (lớp 9, đã nghỉ học từ đầu tháng 12, đang bảo lưu kết quả học tập).

Bước đầu xác định, 3 học sinh tham gia đánh ông H. và quay video clip là: Lê Q.M., Võ N.Nh.Q. và Trần G.M. Sự việc xảy ra vào khuya ngày 15/12.

Hình ảnh ông H. bị nhóm học sinh đánh, quay clip khiến người xem vô cùng bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 20/12, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Huế và Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân mời gia đình của 4 em học sinh có liên quan làm việc, yêu cầu các em tường trình lại sự việc, cam đoan cam kết về hành vi của mình. Đại diện gia đình các em cũng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông H.

Công an TP.Huế cũng sẽ mời phụ huynh và 2 học sinh còn lại (không thuộc địa bàn phường Phú Xuân) làm việc, củng cố hồ sơ trong thời gian tới.

UBND phường Phú Xuân chỉ đạo Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ từng hành vi, vai trò cụ thể của các em để có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.