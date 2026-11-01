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Người đàn ông ở An Giang mua Vietlott 4 năm, trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng

ĐẠI VIỆT/VTC News
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Sau 4 năm mua vé Vietlott, anh V. may mắn trúng giải Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 200 tỷ đồng.

Chiều 6/11, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.415 trị giá gần 200 tỷ đồng cho anh T.V.

Người đàn ông ở An Giang mua Vietlott 4 năm, trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Anh T.V nhận giải độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T.V là chủ thuê bao Vinaphone, mua vé trên kênh phân phối Vietlott SMS. Anh hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia chơi xổ số Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chọn sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55.

Anh T.V. cho biết nhận tin trúng thưởng khi đang ở nhà. Do số tiền quá lớn, anh chưa có ý định sử dụng ngay mà sẽ cùng gia đình lên kế hoạch hợp lý.

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Người đàn ông ở An Giang mua Vietlott 4 năm, trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thông báo trúng thưởng trên điện thoại anh T.V. (Ảnh: Đại Việt)

Tại lễ trao thưởng, anh T.V dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Mới đây, vào tối 4/11, Vietlott cũng phát đi thông báo giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.584 trị giá hơn 26 tỷ đồng đã có một vé trúng thưởng.

Bộ số trúng giải độc đắc gồm: 07-14-20-30-34-40. Như vậy, chủ nhân của tấm vé may mắn sẽ thực lĩnh khoảng 23,4 tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định. Trong kỳ quay 1.584 cũng có 36 vé trúng giải nhất với trị giá mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12/10, Vietlott trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.571 trị giá gần 200 tỷ đồng cho chị V.N.

Chị N. là khách hàng 9X đang sinh sống và làm việc tự do ở An Giang. Chị là khách hàng trúng giải Jackpot có giá trị cao nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45. Chị cũng là khách hàng nữ thứ 23 trúng Jackpot của Vietlott.

Chị V.N thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì giải thưởng giá trị cao.

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Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

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