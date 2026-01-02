HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông "nút chuột", "đá lông nheo" đánh tét trán cô gái khi bị phản ứng

Anh Vũ |

Thấy người đàn ông liên tục "nút chuột", "đá lông nheo" với mình tại quán cà phê, cô gái phản ứng thì bị đánh tét trán, phải vào bệnh viện khâu 5 mũi

CLIP: Chị Đ.N.K.C kể lại sự việc.

Ngày 2-1, Công an phường Long Trường, TPHCM đang điều tra vụ việc một cô gái bị người đàn ông đánh tét trán.

- Ảnh 1.

Chị Đ.N.K.C đang nằm viện.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, chị Đ.N.K.C (ngụ phường Long Trường) cho biết trưa 1-1, chị cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường uống nước.

Bàn chị C. và 3 người bạn ngồi bên cạnh bàn một người đàn ông đi cùng người phụ nữ. Lúc này, người đàn ông liên tục "nút chuột", "đá lông nheo" với C. khiến chị khó chịu nên đổi chỗ ngồi với bạn.

Một lúc sau, chị C. cùng bạn đi vệ sinh. Khi chị quay lại, người đàn ông vẫn tiếp tục "nút chuột", "đá lông nheo". Chị C. liền phản ứng, đến hỏi ông ta tại sao lại làm vậy với chị.

Bất ngờ, người này đứng dậy chửi bới, cầm ly thủy tinh lao đến đập vào đầu C. khiến chị tét trán, chảy nhiều máu. Vết thương khiến chị C. phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.

Công an phường Long Trường đang trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ việc.

