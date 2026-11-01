Một người đàn ông nước ngoài được cho là đã trèo qua lan can tầng 27 của một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, rồi rơi xuống đất tử vong.

Tối 25/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài tử vong sau khi rơi từ tầng cao khách sạn xuống đường Trần Phú, phường Nha Trang .

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, người đàn ông đi từ bên ngoài vào một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú . Sau đó, người này sử dụng thang máy lên tầng thượng ở tầng 27.

Tại đây, người đàn ông được cho là đã trèo qua lan can rồi rơi xuống khu vực đường Trần Phú. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của khách sạn ghi lại.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, người đàn ông này từng tìm cách đi vào một khách sạn khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện và kịp thời ngăn cản.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.