Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông tên L. (khoảng 30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “ Giết người ”.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 14/3, bảo vệ chung cư ở phường Tân Phú (quận 7) đi tuần tra và phát hiện bên dưới sân chung cư có 3 cây dao và 1 cây kéo dính máu, xung quanh cũng có nhiều vết máu.

Chung cư xảy ra vụ việc. Ảnh: A.V.

Sau đó, đội bảo vệ đi kiểm tra tất cả 23 tầng của chung cư thì phát hiện một căn hộ ở tầng 3 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên báo tin cho cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phú nhanh chóng có mặt tại căn hộ và phát hiện người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc (khoảng 60 tuổi) chết trong tư thế nằm ngửa ở bên trong, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi án mạng .

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3h40 cùng ngày, ông L. (con trai của nạn nhân) rời khỏi căn hộ chung cư .

Từ các chứng cứ thu thập được, Công an quận 7 bước đầu xác định đây là vụ án mạng và ông L. là nghi phạm nên phối hợp các đơn vị chức năng truy xét. Lần theo các dấu vết, các trinh sát bắt giữ ông L. khi ông này đang nằm trên bãi cỏ trong khu Phú Mỹ Hưng, cách hiện trường khoảng 500m.

Bước đầu, công an xác định ông L. sống cùng vợ là người Việt Nam tại căn hộ trên. Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ đi.

Ngày 13/3, cha ruột ông L. từ Hàn Quốc sang Việt Nam để khuyên can gia đình con trai thì xảy ra vụ án mạng. Do liên quan đến người nước ngoài nên Công an quận 7 đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.