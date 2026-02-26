HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Người đàn ông nhiều lần trói, đánh đập con, vợ đang mang thai trong ngày Tết

Như Quỳnh |

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người đàn ông nhiều lần trói, đánh đập con gái và vợ đang mang thai trong ngày Tết.

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Người đàn ông đánh đập con và vợ mang thai trong ngày Tết bị bắt giữ tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Những vết thương trên người cháu M. do bố đánh đập

Trước đó, ngày 24-2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25-2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con".

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-2 đến ngày 22-2 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị N.T.T. (33 tuổi).

Người đàn ông đánh đập con và vợ mang thai trong ngày Tết bị bắt giữ tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Vết bầm tím trên chân cháu M. do bị bố đánh

Được biết, đối tượng Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

