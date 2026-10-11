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Người đàn ông ngồi trên phao, vẫy tay cầu cứu ngoài cửa biển Nhật Lệ

Hoàng Nam
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Nạn nhân là anh Hồ Hoàng Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới). Trong lúc đi thả lưới ngoài biển, anh Anh không may bị nước cuốn trôi, dạt ra xa bờ.

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cứu thành công một người dân bị nước cuốn trôi khi đi thả lưới trên biển.

- Ảnh 1.

Người đàn ông bám phao trôi ngoài cửa biển Nhật Lệ.

Khoảng 11h35 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có một người ngồi trên phao, liên tục vẫy tay cầu cứu tại khu vực cách cửa biển Nhật Lệ hơn 1 hải lý về phía đông bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện ra biển cứu nạn . Đến 12h35, xuồng cứu nạn tiếp cận được vị trí người gặp nạn, đưa người này lên xuồng an toàn.

Nạn nhân là anh Hồ Hoàng Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới). Trong lúc đi thả lưới , anh Anh không may bị nước cuốn trôi, dạt ra xa bờ.

Sau khi đưa anh Anh vào bờ, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra sức khỏe. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, anh được bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi.

- Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng đã kịp thời cứu người đàn ông gặp nạn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ khuyến cáo người dân trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh khi lao động trên biển, hạn chế đi một mình và chủ động phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.

Tags

Hoàng Anh

Nhật Lệ

đồn biên phòng

Quảng Trị

cứu nạn

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