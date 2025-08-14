HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy

Tuấn Minh |

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời dập tắt đám cháy, cứu người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà rồi mắc kẹt bên trong.

Ngày 14-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy nhà giữa phố, cứu người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà cố thủ bên trong.

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy- Ảnh 1.

Người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tới dập lửa, cứu ra ngoài an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 15 giờ 43 phút ngày 13-8, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị L. (số 36, đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), bên trong có người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Khi có mặt, lực lượng chức năng phát hiện khu vực gác xép đang bốc cháy dữ dội. Trong quá trình tiếp cận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện anh Nguyễn Trọng H. (SN 1989, con trai bà L.) bị mắc kẹt bên trong nhà trong tình trạng bị nhiễm khói.

Các chiến sĩ lập tức nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nghi do anh Nguyễn Trọng H. tự phóng hỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

6,3 triệu phương tiện phải làm ngay việc này trước ngày 1/10
Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy - Ảnh 2.Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông đối với các phương tiện để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại