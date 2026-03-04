Người đàn ông "ngã ngửa" khi phát hiện tự tay vứt 20 thỏi vàng vào thùng rác

Phải đến ngày hôm sau, khi phát hiện số vàng biến mất, ông mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của bản thân.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại thị trấn ven biển Porto Cesareo. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa như thường lệ, người đàn ông giấu tên đã gom các vật dụng cũ cho vào túi rác mang đi bỏ. Tuy nhiên, ông không hề hay biết rằng chiếc hộp thiếc chứa bộ sưu tập 20 thỏi vàng được cất giữ suốt nhiều năm cũng bị lẫn vào số đồ bỏ đi.

Toàn bộ số vàng được đặt trong một hộp kim loại nhỏ trước khi bị vứt cùng rác thải sinh hoạt tại một điểm tập kết gần bãi biển. Do không kiểm tra kỹ, ông đã thản nhiên rời đi mà không nhận ra mình vừa “ném” đi khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Chỉ đến ngày hôm sau, khi kiểm tra lại nơi cất giữ, người đàn ông mới phát hiện chiếc hộp thiếc đã biến mất. Nhận ra khả năng cao mình đã vứt nhầm số vàng, ông rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc với cảnh sát Carabinieri ở Porto Cesareo, gần thành phố Lecce, Italy. Lực lượng chức năng lập tức vào cuộc, trích xuất camera giám sát quanh khu vực để xác định hành trình của túi rác. Hình ảnh từ camera cho thấy chiếc hộp thiếc thực sự đã bị bỏ vào thùng rác công cộng và sau đó được xe chuyên dụng thu gom, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã phối hợp với đơn vị quản lý môi trường khoanh vùng khu vực đổ rác trong khung giờ liên quan. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương giữa khối lượng rác thải lớn.

Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, lực lượng chức năng cuối cùng đã tìm thấy chiếc hộp kim loại. Dù phần vỏ bên ngoài bị móp méo và hư hại do va chạm, toàn bộ 20 thỏi vàng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Số tài sản sau đó được bàn giao lại cho chủ sở hữu trong sự nhẹ nhõm tột độ của cả gia đình.

Tham khảo: Reuters