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Người đàn ông mất tích bí ẩn cùng xe máy BKS 72C1-40169, gia đình khẩn thiết nhờ giúp đỡ

Minh Tuệ
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Rời nhà từ sáng 19/10 trên chiếc xe máy Wave RSX màu đen BKS 72C1-40169, anh Vũ Xuân Cường hiện chưa rõ tin tức. Công an cùng gia đình đang khẩn thiết nhờ cộng đồng mạng và người dân phối hợp cung cấp thông tin tìm kiếm.

Ngày 20/10, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) phát thông báo tìm người mất tích trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Rạch Dừa nhận được tin trình báo của công dân V.X.Nhung về việc anh trai là anh Vũ Xuân Cường (SN 1988) đi khỏi nhà hiện chưa rõ tung tích.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ảnh: CACC

Anh Cường đi khỏi nhà là khoảng 10h30 ngày 19/10. Phương tiện di chuyển là xe máy Honda Wave RSX màu đen, biển kiểm soát: 72C1-40169. Từ thời điểm đi đến nay gia đình hoàn toàn mất liên lạc.

Công an đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận phối hợp chú ý quan sát; Nếu có bất kỳ thông tin, hình ảnh hoặc phát hiện người và phương tiện có đặc điểm như trên, xin vui lòng thông báo ngay cho Công an phường Rạch Dừa – Số 286 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.HCM, số điện thoại trực ban: 0254.3848.302 hoặc qua ứng dụng: "SOS An ninh trật tự" (gửi tin báo/định vị sự việc khẩn cấp).

Tags

Vũ Xuân Cường

phường Rạch Dừa

mất tích

Honda Wave RSX

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