Người đàn ông mang hài cốt em gái đến ngân hàng để đòi rút 5,9 triệu đồng

Hai ngày sau khi đoạn video quay cảnh một người đàn ông vác hài cốt của em gái trên vai đến ngân hàng để rút hơn 19.402 Rupee (khoảng 5,9 triệu đồng) từ tài khoản của cô lan truyền mạnh mẽ trên mạng, chi nhánh Ngân hàng Odisha Grameen cho biết người đàn ông này khi đó đã "say rượu" và thiếu hiểu biết về quy trình giải quyết thủ tục.

Trong một bài đăng trên X, ngân hàng cho biết sự việc xảy ra do ông Jitu Munda, người làng Dianali ở Keonjhar, đã "không chịu" chấp nhận các quy trình mà giám đốc chi nhánh giải thích.

"Các báo cáo lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội cho rằng ông Jitu Munda mang hài cốt của em gái đến chi nhánh ngân hàng để rút tiền từ tài khoản của cô ấy, với cáo buộc rằng nhân viên ngân hàng yêu cầu sự có mặt trực tiếp của người đã khuất để giải quyết khiếu nại, là không chính xác và không dựa trên thực tế," ngân hàng tuyên bố.

Ngân hàng cho biết họ đã giải quyết số tiền 19.402 Rupee cho ba người thừa kế hợp pháp và đã cấp giấy chứng tử.

"Chúng tôi xin được báo cáo rằng, hôm nay, các cơ quan chính quyền đã cấp Giấy chứng tử và Giấy chứng nhận người thừa kế hợp pháp. Ngay khi nhận được các tài liệu này, ngân hàng đã giải quyết số tiền 19.402 Rupee cho ba người thừa kế hợp pháp và trao tiền cho họ theo các quy định đã thiết lập," ngân hàng viết trong bài đăng.

"Ngân hàng Nông thôn Khu vực do chúng tôi bảo trợ, Odisha Grameen Bank, vẫn tận tâm phục vụ khách hàng với tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tận tâm," bài đăng viết thêm.

Em gái của ông Jitu Munda là bà Kakra Munda có một tài khoản tại ngân hàng Odisha Grameen, chi nhánh Mallipasi. Bà đã qua đời cách đây hai tháng. Chồng và con duy nhất của bà đều đã mất trước đó, để lại ông Jitu là người thân duy nhất còn sống. Khi ông Jitu đến ngân hàng để rút số dư còn lại trong tài khoản của em gái, giám đốc ngân hàng đã từ chối với lý do chủ tài khoản phải có mặt hoặc ông phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ thừa kế hợp pháp.

Ông Jitu, một người dân tộc thiểu số không được học hành, không có giấy chứng tử hay giấy tờ thừa kế và đã quay về trong sự bất lực vì không thể hiểu nổi quy trình phức tạp này.

Vào ngày 27/4, ông đã đến khu hỏa táng của làng, đào hài cốt của em gái lên, quấn bộ xương trong vải và đi bộ gần ba km đến ngân hàng dưới cái nắng như thiêu đốt. Hình ảnh ông Jitu vác hài cốt em gái đã khiến người dân địa phương bàng hoàng – với việc dân làng cáo buộc ngân hàng "thiếu tinh tế đến mức cực đoan".

Người dân địa phương cho rằng ngân hàng có thể xác minh thông tin với trưởng làng (Sarpanch) hoặc cử nhân viên đi thực địa, nhưng thủ tục giấy tờ đã chiến thắng lòng trắc ẩn.

Cảnh sát sớm có mặt tại ngân hàng và đảm bảo với ông Jitu rằng vụ việc sẽ được xử lý dựa trên tinh thần nhân đạo. Hài cốt sau đó đã được đưa trở lại nghĩa trang và chôn cất lại.

Ngân hàng bảo trợ cho ngân hàng nông thôn này là Ngân hàng Overseas Ấn Độ (IOB) trước đó đã làm rõ rằng các nhân viên ngân hàng không hề yêu cầu sự có mặt trực tiếp của khách hàng đã mất để rút tiền. "Họ chỉ yêu cầu các giấy tờ hợp lệ, bao gồm cả giấy chứng tử," IOB cho biết.

Nguồn: NDTV