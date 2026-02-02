Người đàn ông mang độc 1 chiếc quần diễn lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh

Sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Grammy 2026 đã chính thức diễn ra ở Los Angeles (Mỹ), thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả toàn cầu. Sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm vinh danh do những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho làng nhạc thế giới cho năm vừa qua. Có mặt tại đây là sự xuất hiện của loạt ngôi sao lớn như Lady Gaga, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Rosé (BLACKPINK), Queen Latifah, Doechii… đặc biệt là Justin Bieber.

Trở lại Grammy sau 4 năm, Justin chơi lớn khi bước lên sân khấu với độc chiếc quần đùi boxer. Nam ca sĩ không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình ngày càng điển trai, rạng ngời mà còn với body săn chắc. Anh chàng lựa chọn YUKON - ca khúc có thể nói là chiêm nghiệm và nặng tính tự sự nhất, miêu tả cuộc sống của anh thay đổi ra sao khi trở thành người đàn ông của gia đình trong album SWAG - để trình diễn. Dễ hiểu ý đồ của Justin khi ở dưới khán đài là Hailey Bieber đang dõi theo ông xã.

YUKON - Justin Bieber

Trên sân khấu Grammy, Justin Bieber tự thả mình vào không gian âm nhạc riêng, khoe giọng live trên nền nhạc YUKON. Ca khúc cũng cho thấy một Justin tiết chế, tối giản hơn nhưng vẫn mang tinh thần phóng khoáng. Đây là lựa chọn đúng đắn để Justin khiến bản thân nổi bật hơn, nhất là giọng hát của anh vô cùng phù hợp với chất trữ tình của Ballad hay R&B.

Khi ống kính lia tới, Hailey đang si mê xem ông xã biểu diễn với ánh mắt vô cùng tự hào. Có thể coi cảm xúc của Hailey nói lên phản ứng của hàng triệu người xem trên thế giới trước một Justin đã trưởng thành ở cả âm nhạc lẫn ngoại hình.

Hailey dõi theo chồng một cách đầy tự hào

Giọng hát Justin Bieber là điểm nhấn, nhưng tâm điểm khiến toàn bộ cõi mạng phát sốt lại chính là chiếc quần của anh chàng. MXH nhanh chóng lan truyền loạt hình ảnh và clip về màn trình diễn của Justin, nhưng nội dung chính lại là outfit anh chàng mang đi biểu diễn tại Grammy. Nhiều người sốc, mà cũng nhiều người không quá bất ngờ khi bấy lâu nay, Justin đã phô diễn cá tính khác lạ đó trên các sân khấu âm nhạc hay concert. Hiện tại, outfit với chiếc quần boxer của giọng ca Peaches vẫn đang gây chấn động khắp MXH, netizen thì gọi đây là màn trình diễn hoang dã nhất Grammy năm nay.

Justin và chiếc quần đùi boxer chiếm trọn truyền thông Grammy (Ảnh: X)

Dù tay trắng đi về nhưng Justin lại là nhân vật “lãi” truyền thông nhất với tạo hình bán khoả thân không giống ai tại mùa giải Grammy năm nay. Sự trở lại của Justin, dù bắt đầu bằng trang phục gây tranh cãi, vẫn chứng minh anh luôn biết cách tạo ra câu chuyện của riêng mình. Đây cũng là yếu tố đã góp phần tạo nên vị thế đặc biệt của Justin Bieber trong làng nhạc quốc tế suốt hơn một thập kỷ qua.

Với Grammy năm nay, Justin có tới 4 đề cử, cạnh tranh ở các hạng mục lớn gồm Album của năm với SWAG, Album nhạc Pop xuất sắc nhất cũng với SWAG, Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất cho DAISIES và Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất với YUKON. Việc cùng lúc xuất hiện ở nhiều hạng mục thuộc các thể loại khác nhau phần nào cho thấy sự linh hoạt trong âm nhạc cũng như tham vọng mở rộng biên độ sáng tạo của nam ca sĩ.

Justin Bieber sinh năm 1994, sinh ra ở Canada, nổi lên từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng toàn cầu. Bắt đầu sự nghiệp từ những video cover trên YouTube, Justin Bieber sớm được phát hiện và ký hợp đồng với hãng thu âm lớn, liên tiếp tạo ra các bản hit đình đám, đưa anh trở thành hiện tượng âm nhạc của thế hệ 9x và 10x.

Justin sở hữu vô số bản hit lớn xuyên suốt sự nghiệp (Ảnh: Wire Image)

Sự nghiệp của Justin Bieber gắn liền với hàng loạt bản hit quen thuộc với khán giả toàn cầu. Anh bùng nổ ngay từ những ngày đầu với Baby và One Time, trở thành hiện tượng nhạc pop tuổi teen, trước khi từng bước chuyển mình sang hình ảnh trưởng thành hơn qua các ca khúc như Boyfriend, Beauty and a Beat. Giai đoạn đỉnh cao tiếp theo đánh dấu bằng loạt hit từ album Purpose như Sorry, What Do You Mean?, Love Yourself… - những ca khúc giúp Justin khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới.

Những năm sau đó, nam ca sĩ tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc với Intentions, Peaches, 10,000 Hours, cho thấy sự linh hoạt giữa pop và R&B. Năm ngoái, Justin Bieber quay về với không gian âm nhạc trầm lắng, giàu cảm xúc qua YUKON, DAISIES và album SWAG, một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của Justin sau hơn 1 thập kỷ trong showbiz. Suốt những năm tháng hoạt động, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs.