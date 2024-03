Người đàn ông lao vào ô tô trên quốc lộ 20

Người dân không chế người đàn ông (ngồi ở giữa) sau khi người này lao đầu vào ô tô

Chiều tối 16/3, chị Phạm Ngọc Tuyết Linh điều khiển chiếc ô tô tập lái lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP Đà Lạt. Ngồi bên ghế phụ là ông Trần Duy Khải, giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp tư thục Bá Thiên (đóng tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng ).

Thời điểm này, xe tập lái do chị Linh điều khiển đang lưu thông với tốc độ khoảng 40km/h.

Khi chiếc ô tô chạy đến đoạn qua xã Liên Đầm (huyện Di Linh, Lâm Đồng), bất ngờ phát hiện người đàn ông từ lề đường chạy ra, lao thẳng vào đầu xe tập lái.

Trong lúc học viên giật mình hoảng sợ, ông Trần Duy Khải ngồi ở ghế phụ đã bình tĩnh kịp thời đạp thắng cho chiếc xe dừng tại chỗ.

Khi xuống xe để kiểm tra, ông Khải cùng học viên phát hiện người đàn ông nằm ngay dưới gầm phía đầu xe ô tô nhưng rất may không bị thương tích.

Sau khi được ông Khải cùng một số người đi đường đưa ra khỏi gầm chiếc ô tô, người đàn ông vùng vẫy muốn thoát ra để lao đầu vào ô tô khác đang lưu thông trên quốc lộ 20.

Thấy người đàn ông tiếp tục lao ra đường, người dân khống chế và điện thoại báo công an

Nghi ngờ người đàn ông muốn tự tử, ông Khải cùng những người đi đường liền đưa lên ô tô; đồng thời, cấp báo vụ việc với cơ quan công an.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) chốt đèo Phú Hiệp, thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng và Công an xã Liên Đầm đã có mặt phối hợp đưa người đàn ông nói trên về trụ sở công an xã để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, người đàn ông này tên là KB (31 tuổi), ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh; có những biểu hiện bất thường. Tại hiện trường có một xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen dựng bên lề đường, do người đàn ông này điều khiển trước đó.

Lực lượng chức năng đã tìm cách liên hệ với gia đình ông KB để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.