Sau vai diễn anh trai của Michael Scofield, Dominic Purcell có thêm vai diễn trong Legends of Tomorrow và The Flash. Tuy nhiên, tên tuổi của nam diễn viên không vượt khỏi series Vượt ngục. Đó là lý do sau khi series trở lại năm 2017 sau 8 năm "đắp chiếu", anh nhận lời trở lại. Trong ảnh, nam diễn viên bị thương trên phim trường Vượt ngục 5.