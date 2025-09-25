Người đàn ông gửi 297 tỷ vào ngân hàng, nhưng khi rút tiền nhân viên lại nói: "Anh không được động vào số tiền này!"

Ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), có một ông chủ điều hành một công ty đang phát đạt và có rất nhiều tiền mặt dự phòng. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho tiền của mình, ông đã chọn một ngân hàng gần nhà và gửi 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 297 tỷ đồng) vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Tuy nhiên, việc gửi tiền thì dễ dàng, nhưng việc rút tiền lại rất khó khăn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?



Theo đó, công ty của ông Trương đang phát đạt, và dòng tiền của ông đương nhiên cũng dồi dào. Trước đây, ông đã phân bổ tiền của mình ở nhiều ngân hàng, nhưng mỗi lần muốn rút số tiền lớn, ông đều phải đặt lịch hẹn trước, rất phiền phức. Cuối cùng, ông Trương quyết định gửi toàn bộ tiền vào một ngân hàng gần nhà. Cách này vừa tiện lợi vừa là một cách hỗ trợ doanh nghiệp tại quê nhà.

Ảnh minh hoạ

Năm đó, ông Trương gửi 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 148 tỷ đồng) vào tài khoản vãng lai. Ông Vương, chủ tịch ngân hàng, đã đích thân gặp mặt và thậm chí còn cung cấp cho ông Trương những đặc quyền của khách VIP. Ông Trương đã yêu cầu số tiền này phải sẵn sàng để rút. Ông Vương đồng ý ngay, nói rằng không vấn đề gì và sẽ ưu tiên tài khoản của khách hàng. Với lời hứa này, ông Trương tự tin gửi thêm 40 triệu nhân dân tệ.

Nhưng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu. Một ngày nọ, công ty của ông Trương đột nhiên cần một khoản tiền mặt lớn, nên ông đến ngân hàng rút tiền. Nhân viên ngân hàng nói với ông rằng số tiền này không thể rút được. Nghĩ rằng ngân hàng cũng cần tiền mặt, ông Trương hẹn ngày làm việc tiếp theo sẽ quay lại.

Đúng ngày hẹn, ông Trương phấn khích đến ngân hàng, nhưng lại bị từ chối rút tiền. Càng bực mình hơn nữa, vị quản lý Vương, người đã từng nồng nhiệt chào đón ông, giờ đã biến mất. Ông Trương vô cùng tức giận. "Sao ngân hàng này lại trở thành một nơi mờ ám như vậy, chỉ cho phép gửi tiền mà không được rút tiền?", ông Trương nghĩ. Cuối cùng ông tìm đến sự giúp đỡ từ pháp luật.

Vậy toà án phán quyết như thế nào?

Ảnh minh hoạ

Theo điều 29, Luật Ngân hàng Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy định các nguyên tắc cơ bản mà các ngân hàng thương mại phải tuân thủ khi xử lý tiền gửi tiết kiệm cá nhân, bao gồm cả việc "rút tiền tự do". Điều này có nghĩa là ngân hàng không được can thiệp hoặc hạn chế việc rút tiền của người gửi tiền mà không có sự đồng ý của họ. Là người gửi tiền, ông Trương có quyền rút tiền gửi không kỳ hạn bất cứ lúc nào, và ngân hàng không được từ chối hoặc hạn chế việc rút tiền của ông vì bất kỳ lý do gì.

Luật Hợp đồng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rằng, do ông Trương và ngân hàng có hợp đồng gửi tiền, ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. Nếu ngân hàng vi phạm điều khoản rút tiền tự do trong hợp đồng, ông Trương có thể, theo quy định của Luật Hợp đồng, yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại phát sinh.

Cuối cùng, hành vi của ngân hàng đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trương. Theo luật định, ngân hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng và bồi thường thiệt hại!

Theo Toutiao