Người đàn ông dùng gậy đánh vợ con tới tấp trong bữa trưa: Câu chuyện phía sau gây phẫn nộ

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại thôn Xuân Thành, xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Trước đó, vào ngày 23/3, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, trú thôn Xuân Thành) đã dùng gậy inox đánh tới tấp vào người vợ con.

Từ nội dung đoạn camera an ninh có thể thấy, 3 đứa trẻ đang ngồi ăn cơm trên hiên nhà. Hoàng đi ra, bất ngờ dùng gậy vụt mạnh nhiều phát vào lưng một bé gái. Bị đánh, cháu bé la khóc, người vợ tay còn bế con nhỏ khoảng 1 tuổi vội chạy đến can ngăn: "Đừng đánh con".

Hoàng vứt gậy, quay sang tát vào mặt, đạp túi bụi vào vợ. Một bé gái vào can cũng bị bố đánh. Hoàng ngồi vào chiếu ăn cơm, sau đó lại tiếp tục đứng dậy, cầm gậy vụt tiếp vào vợ. Những đứa trẻ chứng kiến sự việc co rúm lại sợ hãi còn người phụ nữ bị đánh chỉ biết la khóc đầy bất lực.

Người đàn ông dùng gậy đánh vợ con tới tấp- Câu chuyện phía sau gây phẫn nộ

Đến chiều 24/3, sau khi sang nhà chị gái (vợ của Hoàng) chơi, thấy Hoàng tiếp tục say rượu nên một người em gái lo sợ anh rể sẽ lại đánh vợ con nên đã trích xuất camera rồi đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Sáng 25/3, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Công an xã xã Hậu Thành cho biết đã làm việc với người chồng và đang điều tra sự việc. Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo nếu người vợ yêu cầu giám định thương tích thì công an xã sẽ hỗ trợ thực hiện. Người vợ hiện giờ chưa có yêu cầu gì thêm.

Gia đình trong clip trên có 4 người con, cháu nhỏ nhất mới sinh được gần 1 tuổi.