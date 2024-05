Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông lao xuống sông cứu cháu bé bị đuối nước khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, đoạn clip được ghi lại tại Quảng Trị.

Người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu sống 1 bé gái đang chới với giữa dòng nước xiết

Theo dõi đoạn clip cho thấy, một cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống sông, do không biết bơi nên đã bị cuốn ra xa, chơi với giữa dòng nước. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã nhanh chóng nhảy xuống sông đưa cháu bé lên bờ. Có lẽ do sợ hãi và uống nhiều nước sông nên cháu bé òa khóc, cố bám vào người đàn ông như một chiếc phao cứu mạng. May mắn, cô bé đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngay khi đưa bé gái đến gần bờ, một người đàn ông đã hỗ trợ bế cháu bé lên bờ và làm công tác sơ cứu cho nạn nhân.

May mắn có sự xuất hiện kịp thời của người đàn ông nên cháu bé đã được cứu sống, tránh xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Hành động của người đàn ông đã nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho sự dũng cảm của người đàn ông.

Trên thực tế những ngày gần đây, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ đuối nước với hậu quả rất thương tâm.

Kỳ nghỉ hè dài ngày đang tới rất gần, nguy cơ đuối nước ngày càng rình rập nhiều hơn. Theo đó, nếu bạn và gia đình đang có kế hoạch đưa trẻ đi du lịch đến những nơi có môi trường nước như hồ bơi, sông suối, biển đảo, thì việc trang bị kiến thức phòng chống đuối nước là rất quan trọng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo: tất cả chúng ta đều có thể bảo vệ mọi người - kể cả trẻ em - khỏi đuối nước bằng cách hiểu biết về các mối nguy hiểm, nguy cơ.

Cụ thể: Để phòng chống đuối nước, hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ em ở những nơi gần sông nước.

- Hãy bơi cùng với một người khác hoặc bơi gần nơi có cứu hộ.

- Không uống đồ có cồn trước khi bơi.

- Khi di chuyển bằng các phương tiện trên mặt nước, hãy mặc áo phao!