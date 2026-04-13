Người đàn ông đỗ xe ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT nhiều giờ

Như Quỳnh |

Cố tình đỗ xe ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT nhiều giờ, người đàn ông bị khởi tố.

Ngày 13-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông Gây rối trật tự công cộng khi đỗ xe chắn cổng Trạm CSGT Phú Thọ - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Khoát tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, sáng 2-3, ông Khoát đến Cụm 10 Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Quá trình làm việc, người đàn ông này đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ô tô cá nhân BKS 26A-114.99 rồi khóa cửa xe, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Tuy được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền, vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định nhưng ông Khoát không chấp hành.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàng Xuân Khoát đã điều khiển ô tô đỗ chắn ngang cổng Trạm CSGT, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng. Sự việc kéo dài đến 17 giờ 15 phút cùng ngày đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Người đàn ông Gây rối trật tự công cộng khi đỗ xe chắn cổng Trạm CSGT Phú Thọ - Ảnh 2.

Hoàng Xuân Khoát đậu xe ô tô chắn lối vào Trạm CSGT. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Xuân Khoát đã xâm phạm hoạt động của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

