Trong lúc di chuyển trên đường, một người đàn ông ở Thanh Hóa bất ngờ bị cây xà cừ đang được cưa gốc đổ xuống, đè trúng, dẫn đến tử vong.

Clip: Cây đổ đè chết người đang đi xe máy trên đường.

Ngày 9/9, lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc cưa cây, khiến một người đi đường tử vong.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 8h20 cùng ngày, anh N.Q.T. (trú xã Quảng Bình) đang cắt thuê cây xà cừ cho một hộ dân tại tuyến Tỉnh lộ 514, đoạn qua thôn Hiền Tây. Khi cây đang đổ, ông N.M.T. (SN 1958) điều khiển xe máy đi qua, bị cây đè trúng, ngã xuống đường và bất tỉnh.

Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hình ảnh cây đổ ngã đè trúng người đi đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xà cừ bị cưa đổ đã chết, thân lớn và có nhiều cành khô. Khu vực xảy ra vụ việc có lượng phương tiện qua lại liên tục.

Camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, tại khu vực cưa cây có một người đàn ông đứng trên đường ra hiệu dừng các phương tiện đang qua lại.

Sau vụ việc, Công an xã Quảng Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.