Người đàn ông đi bộ đến Bình Dương, treo cổ trên cây ngày mùng 1 Tết

Chiều tối ngày 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người đàn ông từ nơi khác đến con hẻm trên quốc lộ 13 thuộc phường An Thạnh, thị xã Thuận An rồi treo cổ trên cây xanh.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15g chiều cùng ngày, người dân sống trong khu vực hoảng hốt khi phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên cây xanh tại khu vực. Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng.

Kiểm tra trên người nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nhựt Xuân sinh năm 1980 ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo người dân, nạn nhân không phải người dân địa phương. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ danh tính và truy tìm người thân nạn nhân.