Người đàn ông đầu trọc, xăm trổ cầm dao lao ra đường đuổi chém người và phương tiện

Ngày 31-8, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an phường Hà An, thị xã Quảng Yên vừa khống chế đối tượng Bùi Kim Mạnh (SN 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) có biểu hiện ngáo đá cầm dao chém người đi đường và đập phá phương tiện giao thông gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Hà An.

Đối tượng Bùi Kim Mạnh.

Trước đó, trưa 29-8, Công an phường Hà An, thị xã Quảng Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại tuyến phố Chu Văn An, khu 1 phường Hà An có 1 nam thanh niên cởi trần, đầu trọc, xăm trổ, tay cầm dao rựa chém người đi đường và đập phá phương tiện giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hà An đã nhanh chóng tới hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít phút, lực lượng Công an phường Hà An và quần chúng nhân dân đã khống chế đối tượng trên, không gây nguy hiểm cho những người xung quanh và cũng như gây thiệt hại lớn về tài sản.

Sau khi khống chế được đối tượng, Công an phường Hà An đã tiến hành test nước tiểu, kết quả cho thấy người này dương tính với ma túy tổng hợp Methaphetamin.

Đối tượng ngay sau đó được xác định là Bùi Kim Mạnh. Được biết, Mạnh từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bỏ nhà đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

Hiện, Công an thị xã Quảng Yên đã hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Quảng Ninh.