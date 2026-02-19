Người đàn ông đặt vé máy bay từ TP.HCM về Nghệ An giá 14 triệu, chuyển khoản thanh toán thành công nhưng vẫn không có vé

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, lợi dụng nhu cầu đi lại, về quê, thăm thân, du lịch của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều thủ đoạt tinh vi dụ dỗ người dân đặt mua vé máy bay qua online nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo... giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý vé máy bay, sau đó đăng tải nội dung bán vé máy bay giá rẻ kèm theo hình ảnh hoạt động của công ty, đại lý để tạo tin tưởng. Việc đặt vé máy bay cũng được thực hiện dễ dàng với thông tin cung cấp chỉ là họ tên và số điện thoại. Có nhiều phương thức lựa chọn thanh toán nhưng đều dẫn đến một kết quả là giữ kết nối điện thoại hoặc nếu có nhu cầu kiểm tra sớm đơn hàng thì liên hệ qua một số điện thoại qua zalo. Đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán 100% qua tài khoản cá nhân, không qua cổng thanh toán chính thức. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân có thể nhận mã đặt chỗ ảo, vé điện tử chỉnh sửa bằng hình ảnh hoặc bị chặn liên lạc ngay lập tức.

Điển hình trường hợp anh N.Q.T, sinh năm 1989, cư trú: Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh sau khi lên mạng Facebook tìm mua vé máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An vào dịp Tết Nguyên đán, anh T. được hướng dẫn kết bạn zalo với tài khoản "Hana Hàng Không", đối tượng cung cấp hình ảnh vé máy bay và số tài khoản Ngân hàng BIDV 2153095091 để anh T. chuyển tiền đặt mua vé máy bay. Anh T. thực hiện chuyển 14.000.000 đồng từ tài khoản của anh T. đến số tài khoản trên, sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc với anh T.

Trước tình hình trên, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua vé máy bay online dịp Tết:

(1) Chỉ mua vé máy bay qua các website, ứng dụng chính thức của hãng hàng không, đại lý uỷ quyền hoặc các nền tảng bán vé uy tín hợp pháp đã được công nhận.

(2) Không chuyển tiền mua vé máy bay vào tài khoản cá nhân lạ, ưu tiên thanh toán qua cổng chính thức, có hoá đơn điện tử và thông tin minh bạch.

(3) Kiểm tra mã đặt chỗ (PNR) trên website chính thức của hãng, đối chiếu thông tin hành khách, chuyến bay, thời gian ngay sau khi thanh toán.

(4) Không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng cho người lạ, nhân viên hãng hàng không không bao giờ yêu cầu khách đọc mã OTP để sửa vé, xác nhận bay hay hoàn tiền.

(5) Cảnh giác với vé giá rẻ hơn thị trường quá nhiều (30 đến 50% trở lên) thường là bẫy lừa đảo, đặc biệt thận trọng với vé "xả kho", "suất nội bộ", "vé ưu đãi phút chót" nhưng yêu cầu chuyển tiền ngay.

Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, hãy ngừng giao dịch ngay và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh



