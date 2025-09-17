HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, tông thẳng đầu ô tô

Minh Tuệ |

Người đàn ông đạp xe ngược chiều tại làn tốc độ cao nhất trên cầu Nhật Tân rồi va chạm với ô tô, tử vong tại chỗ.

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 30L-026.xx chạy theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa 90km/h. Bất ngờ, một người đàn ông lái xe đạp đi ngược chiều vào giữa làn đường này.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do tình huống bất ngờ, tài xế ô tô không kịp đánh lái đã tông phải xe đạp. Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà giải quyết vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nhân thân của người đàn ông đi xe đạp gặp nạn" , đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.


Tags

tai nạn

đàn ông

CSGT

sân bay nội bài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại