Ngày 11-8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông điều khiển xe ô tô trắng biển số 61A-901... đã có hành vi đe dọa, tấn công người lái xe ô tô xanh biển số 61A-723...

Chiếc xe ô tô trắng của người đàn ông lớn tuổi

Sau khi chặn thành công chiếc xe ô tô xanh, người đàn ông lớn tuổi đã đến đập cửa kính rồi liên tục dùng lời lẽ thô tục đe doạ tài xế ngồi trong xe, đồng thời yêu cầu phải bước ra ngoài để giáo huấn, có đoạn người này còn hét lớn: "Mày biết tao là ai không?".

Ngoài người đàn ông lớn tuổi, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông chạy xe máy và giọng của một người phụ nữ cũng hùa vào để bắt nạt tài xế ô tô màu xanh. Trong khi đó, tài xế ô tô xanh vì quá sợ hãi nên đã ngồi trong xe, liên tục nói lời xin lỗi.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh P.T.S (SN 1997, ở TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Người này sau đó đã làm đơn gửi công an tố cáo hành vi của người đàn ông đi xe ô tô màu trắng.

Theo anh S, khoảng 12 giờ 45 phút, anh đang điều khiến xe trên đường thì suýt tông vào xe ô tô trắng, đi được một đoạn thì người đàn ông này đuổi kịp và ép xe anh dừng lại.

Anh S. quay xe ngược lại rồi dừng trên vỉa hè. Người đàn ông kia đi tới và yêu cầu xuống xe; anh S. không dám xuống, ngồi trên xe khoá trái cửa.

Hình ảnh hỗn loạn trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một

Lúc này, người đàn ông lớn tuổi đã cầm một cục xương ống đi tới, đập mạnh vào kính xe, ép anh S. phải xuống xe. Vì quá sợ hãi, anh S. đã bước xuống, người đàn ông nắm tóc, ép anh S. quỳ xuống đất xin lỗi.

Sự việc gây náo loạn cả khu vực, nhiều người đến can ngăn nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn lớn tiếng quát tháo, chửi rủa thậm tệ. Công an phường Hiệp An đã tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm, hiện đang phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một điều tra làm rõ.